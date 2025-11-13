Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан обсудил расширение партнерства с IFC

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 16:18
    Азербайджан обсудил расширение партнерства с IFC

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности расширения партнерства.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, председатель ЦБА Талех Кязымов принял делегацию во главе с директором IFC по странам Западных Балкан и Южного Кавказа Вибке Шлёмер.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями об инициативах, реализуемых в стране при поддержке IFC, проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, а также о дальнейших планах организации по содействию повышению экономической устойчивости Азербайджана.

    Стороны также выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества и обсудили возможности расширения партнерства.

    Azərbaycan IFC ilə tərəfdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan mulls expanding partnership with IFC

    Лента новостей