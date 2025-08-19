Азербайджан обновил прогноз по инфляции

17:28

Среднегодовая инфляция в Азербайджане, согласно представленному в этом месяце прогнозу, ожидается на уровне 5,4% при первоначальном прогнозе на этот год на уровне 4,6% и обновленном в апреле прогнозе в 5,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном Министерством финансов документе "Справка о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов на 2025 год и ожидания на конец года", подготовленном в соответствии с требованиями международных инструментов фискальной диагностики.

Согласно документу, пересмотр прогноза обусловлен фактическим уровнем инфляции за прошедший период текущего года, мировыми ценами на товары и продовольствие и их влиянием на импортные цены, а также с изменениями в тарифах на регулируемые товары и услуги и другими факторами.