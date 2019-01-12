Президент: "Азербайджан не зависит ни от какой международной финансовой структуры"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ «Сегодня Азербайджан с точки зрения экономического развития не зависит ни от кого, ни от какой международной финансовой структуры или страны».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

«Экономическая независимость позволяет нам проводить независимую политику, защищать интересы азербайджанского народа. Минувший год был успешным с точки зрения экономического развития. Могу сказать, что прошлый год был годом глубоких экономических реформ, и сейчас каждый видит их результаты. Значительно выросли поступления в наш бюджет. Основная цель экономических реформ – полностью обеспечить прозрачность в этой сфере, усилить борьбу с негативными явлениями и ускорить, таким образом, успешное развитие нашей страны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Могу сказать, что международные организации, ведущие финансовые структуры с большим интересом отслеживают происходящие в Азербайджане процессы и дают высокую оценку нашей работе. Должен особо отметить, что в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 25-м месте в мировом масштабе. За год мы продвинулись на 32 ступени. Считаю это рекордным показателем. Находиться на 25-м месте в мировом масштабе по условиям, созданным для ведения бизнеса, - большое достижение», - отметил Глава государства.