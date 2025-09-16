Азербайджан наращивает расходы на судебно-правовую сферу более чем на 11%

В 2026 году в Азербайджане предусматривается выделить 3 миллиарда 553,6 миллиона манатов на расходы судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 11,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.