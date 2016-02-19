​Азербайджан намерен в следующем году учредить исламский банк

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в начале следующего года может открыться первый независимый исламский банк. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на данный момент правительство страны (в формате рабочей группы) изучает возможности создания нового банка в соответствии с законодательством.

Азербайджан, наряду с Казахстаном и Таджикистаном, выражает намерение об учреждении исламского банка на основе законов шариата, и поддержку этим странам оказывает Исламский банк развития, головной офис которого расположен в Джидде (Саудовская Аравия).

Бывший глава упраздненного в октябре прошлого года Департамента исламского банкинга Международного банка Азербайджана (МБА) и член рабочей группы, созданной в связи с проектом, Бехнам Гурбанзаде отметил, что в настоящее время власти совместно с Исламским банком развития работают над законодательством.

"Название банка станет известно в течение двух месяцев. В настоящее время рынок нуждается в долгосрочном финансировании, и оно должно основываться скорее на инвестициях и партнерстве, чем кредитах и долгах", - добавил Б.Гурбанзаде.