Азербайджан может присоединиться к программе АБР по снижению промышленных выбросов

Азиатский банк развития (АБР) и Азербайджан ведут переговоры о возможном присоединении страны к программе технической помощи по декарбонизации труднодекарбонизируемых промышленных и морских секторов.

Как сообщили Report в АБР, в настоящее время программа технической помощи уже охватывает Индию, Филиппины и Туркменистан. Помимо Азербайджана, аналогичные обсуждения ведутся также с Узбекистаном.

Инициатива направлена на поддержку стран-членов банка в снижении выбросов в наиболее углеродоемких отраслях экономики и формировании портфеля "первых" климатических проектов в соответствии с целями Парижского соглашения.

Общий бюджет проекта составляет 2,25 млн долларов США. Финансирование планируется за счет Специального фонда технической помощи АБР (500 тыс. долларов), Фонда инноваций в области умной энергетики (1 млн долларов) и Фонда испанского сотрудничества по технической помощи (750 тыс. долларов).

В банке поясняют, что техническая помощь ориентирована на передачу знаний и практическую поддержку развивающихся стран-членов АБР (DMCs) в процессе декарбонизации отраслей, где сокращение выбросов традиционно сопряжено с высокими технологическими и финансовыми барьерами. Хотя в ряде стран этот процесс уже начался, темпы трансформации, по оценке АБР, необходимо существенно ускорить по всем траекториям развития DMCs, чтобы соответствовать климатическим целям Парижского соглашения.

Программа предусматривает поддержку предварительных (upstream) работ и формирование проектных портфелей в нескольких странах, обмен знаниями между более и менее развитыми экономиками, а также развитие регионального сотрудничества. В АБР подчеркивают, что это особенно важно для таких отраслей, как цементная и сталелитейная промышленность, производство удобрений и нефтехимия, которые наиболее эффективно функционируют при наличии региональных и глобальных стандартов. В перспективе такие формы сотрудничества могут способствовать созданию устойчивых торговых и инвестиционных механизмов.

Предлагаемая техническая помощь будет носить комплексный характер и включать подготовку отраслевых и страновых оценок, разработку новых бизнес-моделей, проведение предварительных технико-экономических обоснований и других технических исследований, организацию семинаров и политических диалогов, меры по укреплению институционального потенциала в сфере технологий декарбонизации, а также разработку пилотных проектов и инвестиционных портфелей для последующего финансирования со стороны АБР и других партнеров по развитию.

В АБР отмечают, что, несмотря на наличие экономически и технологически жизнеспособных решений для снижения выбросов, ряд отраслей остается особенно сложным для трансформации. Речь идет о так называемых труднодекарбонизируемых секторах, где углерод является неотъемлемой частью производственного процесса. К ним относятся тяжелая промышленность - цемент, сталь, удобрения, нефтехимия, а также дальнемагистральные пассажирские и грузовые перевозки, включая авиацию и морское судоходство. Совокупно на эти сектора приходится около 30% глобальных выбросов CO₂.

Хотя необходимость сокращения выбросов в данных отраслях широко признана как ключевое условие достижения углеродной нейтральности (net zero), поиск экономически эффективных и масштабируемых решений остается серьезным вызовом. Большинство доступных сегодня технологий находятся на экспериментальной стадии, отличаются высокой стоимостью и не всегда соответствуют требованиям безопасности и экологическим стандартам. Тем не менее компании в этих секторах уже начинают брать на себя "зеленые" обязательства и разрабатывать дорожные карты по достижению нулевых выбросов.

В этой связи, подчеркивают в АБР, требуется срочная техническая поддержка для помощи странам-членам банка в оценке перспективных технологий, формировании политических и регуляторных рамок, мобилизации финансирования и создании портфеля "первых проектов-пионеров", способных ускорить сокращение выбросов в труднодекарбонизируемых секторах экономики.