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Азербайджан изучил опыт применения ИИ в банковском секторе Великобритании

Азербайджан изучил опыт применения ИИ в банковском секторе Великобритании Банковские секторы Азербайджана и Великобритании обсудили использование искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере.
Финансы
7 февраля 2025 г. 09:45
Азербайджан изучил опыт применения ИИ в банковском секторе Великобритании

Банковские секторы Азербайджана и Великобритании обсудили использование искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА), в рамках сотрудничества с посольством Великобритании в Азербайджане экспертные группы при АБА совершили деловой визит в Лондон.

В ходе поездки состоялись встречи с представителями государственных и частных финансовых институтов Великобритании.

В рамках визита были проведены переговоры с центральным банком Великобритании — Bank of England — по вопросам применения ИИ, законодательного регулирования этой сферы, реформ по выпуску единой криптовалюты и возникающих новых вызовов.

Кроме того, азербайджанские банкиры встретились с представителями Starlink Bank, одного из ведущих цифровых банков на глобальном финансовом рынке, и обменялись мнениями о технической инфраструктуре, цифровых продуктах и услугах.

Также состоялись встречи с Level39, Entrust Company, EY и рядом финтех-компаний, где стороны обсудили перспективы развития цифрового банкинга и внедрения инновационных технологий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Böyük Britaniyanın bank sektorunda süni intellektin tətbiqi təcrübəsi ilə tanış olub

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