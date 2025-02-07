Азербайджан изучил опыт применения ИИ в банковском секторе Великобритании

Банковские секторы Азербайджана и Великобритании обсудили использование искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой сфере.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА), в рамках сотрудничества с посольством Великобритании в Азербайджане экспертные группы при АБА совершили деловой визит в Лондон.
В ходе поездки состоялись встречи с представителями государственных и частных финансовых институтов Великобритании.
В рамках визита были проведены переговоры с центральным банком Великобритании — Bank of England — по вопросам применения ИИ, законодательного регулирования этой сферы, реформ по выпуску единой криптовалюты и возникающих новых вызовов.
Кроме того, азербайджанские банкиры встретились с представителями Starlink Bank, одного из ведущих цифровых банков на глобальном финансовом рынке, и обменялись мнениями о технической инфраструктуре, цифровых продуктах и услугах.
Также состоялись встречи с Level39, Entrust Company, EY и рядом финтех-компаний, где стороны обсудили перспективы развития цифрового банкинга и внедрения инновационных технологий.