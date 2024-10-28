Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в финансовом секторе

17:16

Центробанки Азербайджана и Венгрии обсудили возможности сотрудничества в финансовом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана.

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров провел встречу с заместителем председателя Центрального банка Венгрии Барнабашом Вирагом. Встреча состоялась в рамках Ежегодного заседания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение текущими партнерскими связями между центральными банками двух стран, высоко оценив обмен опытом.

"На встрече стороны провели обмен мнением по вопросам, касающихся нынешних экономических связей между странами, макроэкономической ситуации и возможностей расширения сотрудничества в финансовом секторе".