Азербайджан и Великобритания обсудили обмен налоговой информацией
Финансы
- 20 октября, 2025
- 18:00
В Баку состоялась встреча представителей Государственной налоговой службы Азербайджана и Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC), посвященная вопросам обмена налоговой информацией.
Как сообщили Report в ведомстве, переговоры прошли в рамках проекта "Налоговые инспекторы без границ".
Участники обсудили практические вопросы налогового контроля, стратегию обеспечения соответствия глобальной налоговой политике, а также вопросы обмена налоговой информацией и совершенствования подходов, основанных на оценке рисков.
Проект "Налоговые инспекторы без границ" направлен на укрепление международного сотрудничества в сфере налогового администрирования, обмен опытом, проведение совместных тренингов и внедрение передовых методик.
