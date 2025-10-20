Азербайджан и Великобритания обсудили обмен налоговой информацией

В Баку состоялась встреча представителей Государственной налоговой службы Азербайджана и Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC), посвященная вопросам обмена налоговой информацией.

Как сообщили Report в ведомстве, переговоры прошли в рамках проекта "Налоговые инспекторы без границ".

Участники обсудили практические вопросы налогового контроля, стратегию обеспечения соответствия глобальной налоговой политике, а также вопросы обмена налоговой информацией и совершенствования подходов, основанных на оценке рисков.

Проект "Налоговые инспекторы без границ" направлен на укрепление международного сотрудничества в сфере налогового администрирования, обмен опытом, проведение совместных тренингов и внедрение передовых методик.