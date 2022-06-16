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Азербайджан и Узбекистан обсудили организацию взаимных бизнес-миссий

Азербайджан и Узбекистан обсудили организацию взаимных бизнес-миссий Азербайджан и Узбекистан обсудили организацию взаимных бизнес-миссий и секторальных круглых столов.
Финансы
16 июня 2022 г. 20:05
Азербайджан и Узбекистан обсудили организацию взаимных бизнес-миссий

Азербайджан и Узбекистан обсудили организацию взаимных бизнес-миссий и секторальных круглых столов.

Как сообщает Report, сегодня состоялась встреча председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхана Мамедова с находящимся с визитом в Баку главой Торгово-промышленной палаты Узбекистана Давроном Вахабовым.

На встрече также состоялся обмен мнениями о развитии связей между деловыми кругами Азербайджана и Узбекистана, проектах государственно-частного партнерства, обмене опытом в сфере оказания услуг предпринимателям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan qarşılıqlı biznes missiyalarının təşkilini müzakirə edib

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