Азербайджан и Турция обсудили создание новой системы контроля в финансовом секторе

Азербайджан и Турция обсудили создание в финансовом секторе системы контроля на основе оценки рисков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Совет по рынкам капитала Турции обсудили создание системы контроля, основанной на оценке рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, делегация Центробанка посетила Турцию с рабочим визитом.

В ходе визита проведены встречи с руководством Совета для обмена опытом по созданию системы контроля, основанной на оценке рисков, и регулированию маржинальной торговли.

На встречах обсуждены также другие важные темы повестки дня рынков капитала и вопросы, представляющие взаимный интерес.