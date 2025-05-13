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Азербайджан и Турция обсудили создание новой системы контроля в финансовом секторе

Азербайджан и Турция обсудили создание новой системы контроля в финансовом секторе Азербайджан и Турция обсудили создание в финансовом секторе системы контроля на основе оценки рисков 
Финансы
13 мая 2025 г. 11:45
Азербайджан и Турция обсудили создание новой системы контроля в финансовом секторе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Совет по рынкам капитала Турции обсудили создание системы контроля, основанной на оценке рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, делегация Центробанка посетила Турцию с рабочим визитом.

В ходе визита проведены встречи с руководством Совета для обмена опытом по созданию системы контроля, основанной на оценке рисков, и регулированию маржинальной торговли.

На встречах обсуждены также другие важные темы повестки дня рынков капитала и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye mull establishing risk-based supervision system in financial sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə maliyyə sektorunda risk əsaslı nəzarət sisteminin qurulmasını müzakirə ediblər

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