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Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере аудита

Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере аудита Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере аудита
Финансы
21 июля 2025 г. 19:14
Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере аудита

Счетная палата Азербайджана и Главный аудиторский суд Саудовской Аравии подписали письмо-поручение о проведении взаимной партнерской оценки.

Как сообщает Report, документ был подписан президентом Главного аудиторского суда Саудовской Аравии Хуссамом Аланкари и председателем Счетной палаты Вугаром Гюльмамедовым в рамках визита саудовской делегации в Азербайджан.

Председатель Счетной палаты подчеркнул важность сотрудничества между высшими органами аудита на фоне высокого уровня двусторонних отношений между странами. Он отметил, что предварительные обсуждения по партнерской оценке были продуктивными, и выразил уверенность, что эта оценка внесет значительный вклад в совершенствование деятельности ведомства.

Хуссам Аланкари выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство. Он высоко оценил достижения Счетной палаты Азербайджана в области государственного финансового контроля, особо отметив активное участие учреждения в международных и двусторонних форматах сотрудничества.

В ходе встречи Аланкари пригласил Счетную палату Азербайджана принять участие в 15-й Генеральной Ассамблее Организации высших органов аудита арабских стран (ARABOSAI), которая состоится в ноябре этого года в городе Джидда. Он подчеркнул, что мероприятие создаст значительные возможности для обмена опытом между высшими органами аудита.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Saudi Arabia sign Letter of Assignment
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