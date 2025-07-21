Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере аудита

Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере аудита

Счетная палата Азербайджана и Главный аудиторский суд Саудовской Аравии подписали письмо-поручение о проведении взаимной партнерской оценки.

Как сообщает Report, документ был подписан президентом Главного аудиторского суда Саудовской Аравии Хуссамом Аланкари и председателем Счетной палаты Вугаром Гюльмамедовым в рамках визита саудовской делегации в Азербайджан.

Председатель Счетной палаты подчеркнул важность сотрудничества между высшими органами аудита на фоне высокого уровня двусторонних отношений между странами. Он отметил, что предварительные обсуждения по партнерской оценке были продуктивными, и выразил уверенность, что эта оценка внесет значительный вклад в совершенствование деятельности ведомства.

Хуссам Аланкари выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство. Он высоко оценил достижения Счетной палаты Азербайджана в области государственного финансового контроля, особо отметив активное участие учреждения в международных и двусторонних форматах сотрудничества.

В ходе встречи Аланкари пригласил Счетную палату Азербайджана принять участие в 15-й Генеральной Ассамблее Организации высших органов аудита арабских стран (ARABOSAI), которая состоится в ноябре этого года в городе Джидда. Он подчеркнул, что мероприятие создаст значительные возможности для обмена опытом между высшими органами аудита.