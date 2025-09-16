Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Азербайджан и Казахстан обсуждают обновление Конвенции об устранении двойного налогообложения

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 13:27
    Азербайджан и Казахстан обсуждают обновление Конвенции об устранении двойного налогообложения

    Азербайджан и Казахстан провели переговоры по обновлению Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

    Как сообщает Report, переговоры состоялись в Астане при участии экспертов Государственной налоговой службы Азербайджана, представителей Министерства финансов Азербайджана и Казахстана.

    По итогам переговоров стороны согласовали большинство положений проекта "Конвенции между правительствами Азербайджана и Казахстана об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения на доходы и имущество". Оставшиеся вопросы планируется согласовать в кратчайшие сроки.

    Кроме того, стороны провели консультации по вопросу трансфертного ценообразования, в рамках которых обменялись опытом и договорились расширить сотрудничество в этом направлении.

    Напомним, что Азербайджан и Казахстан подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество в сентябре 1996 года. Этот договор вступил в силу 1 января 1998 года.

    В апреле 2017 года стороны подписали протокол в дополнение к этому договору, исключив из него пункты, связанные с имуществом. Этот протокол вступил в силу 1 января 2019 года.

    Казахстан налоги конвенция переговоры трансфертное ценообразование
    Azərbaycan və Qazaxıstan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Konvensiya layihəsini müzakirə edib
    Azerbaijan, Kazakhstan discuss draft convention on elimination of double taxation

    Последние новости

    14:29

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:25

    СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Другие страны
    14:24

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

    Формула 1
    14:23
    Фото

    В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:21

    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    14:09

    Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

    Инфраструктура
    14:01

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    13:59
    Фото

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    Лента новостей