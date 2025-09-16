Азербайджан и Казахстан обсуждают обновление Конвенции об устранении двойного налогообложения

Азербайджан и Казахстан провели переговоры по обновлению Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает Report, переговоры состоялись в Астане при участии экспертов Государственной налоговой службы Азербайджана, представителей Министерства финансов Азербайджана и Казахстана.

По итогам переговоров стороны согласовали большинство положений проекта "Конвенции между правительствами Азербайджана и Казахстана об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения на доходы и имущество". Оставшиеся вопросы планируется согласовать в кратчайшие сроки.

Кроме того, стороны провели консультации по вопросу трансфертного ценообразования, в рамках которых обменялись опытом и договорились расширить сотрудничество в этом направлении.

Напомним, что Азербайджан и Казахстан подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество в сентябре 1996 года. Этот договор вступил в силу 1 января 1998 года.

В апреле 2017 года стороны подписали протокол в дополнение к этому договору, исключив из него пункты, связанные с имуществом. Этот протокол вступил в силу 1 января 2019 года.