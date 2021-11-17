Азербайджан и ЕК обсудили связи с международными финансовыми структурами

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с исполняющим обязанности генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацеем Поповски.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с исполняющим обязанности генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацеем Поповски.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Мы обменялись мнениями с исполняющим обязанности гендиректора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацеем Поповски о расширении связей с международными финансовыми структурами и направлениях сотрудничества в рамках восстановления освобожденных территорий", - написал министр.