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Азербайджан и ЕК обсудили связи с международными финансовыми структурами

Азербайджан и ЕК обсудили связи с международными финансовыми структурами Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с исполняющим обязанности генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацеем Поповски.
Финансы
17 ноября 2021 г. 20:15
Азербайджан и ЕК обсудили связи с международными финансовыми структурами

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с исполняющим обязанности генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацеем Поповски.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Мы обменялись мнениями с исполняющим обязанности гендиректора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацеем Поповски о расширении связей с международными финансовыми структурами и направлениях сотрудничества в рамках восстановления освобожденных территорий", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Avropa Komissiyası beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələri müzakirə edib

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