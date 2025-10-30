Азербайджан и Египет обсудили производство банкнот

Азербайджан и Египет обсудили производство денежных знаков.

Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА). Согласно информации, делегация во главе с генеральным директором учреждения Рашадом Мамедовым находилась с деловым визитом в Центральном Банке Египта (CBE).

В рамках визита между ЦБА и CBE состоялся обмен информацией и проведены консультации в области организации и управления наличным денежным обращением, производства денежных знаков и автоматизации операций с наличными деньгами.