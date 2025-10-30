Азербайджан и Египет обсудили производство банкнот
Финансы
- 30 октября, 2025
- 11:53
Азербайджан и Египет обсудили производство денежных знаков.
Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА). Согласно информации, делегация во главе с генеральным директором учреждения Рашадом Мамедовым находилась с деловым визитом в Центральном Банке Египта (CBE).
В рамках визита между ЦБА и CBE состоялся обмен информацией и проведены консультации в области организации и управления наличным денежным обращением, производства денежных знаков и автоматизации операций с наличными деньгами.
Последние новости
12:20
Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страныБизнес
12:18
QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
12:14
Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в ГазеВнешняя политика
12:13
Фото
Видео
В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом АзизовымВнутренняя политика
12:11
Фото
Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартамИнфраструктура
12:02
В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитацииЗдоровье
11:59
ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активовФинансы
11:58
Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭСВ регионе
11:56