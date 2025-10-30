Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Азербайджан и Египет обсудили производство банкнот

    Финансы
    • 30 октября, 2025
    • 11:53
    Азербайджан и Египет обсудили производство банкнот

    Азербайджан и Египет обсудили производство денежных знаков.

    Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА). Согласно информации, делегация во главе с генеральным директором учреждения Рашадом Мамедовым находилась с деловым визитом в Центральном Банке Египта (CBE).

    В рамках визита между ЦБА и CBE состоялся обмен информацией и проведены консультации в области организации и управления наличным денежным обращением, производства денежных знаков и автоматизации операций с наличными деньгами.

    Египет денежные знаки производство денег финансы
    Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edib

    Последние новости

    12:20

    Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страны

    Бизнес
    12:18

    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    12:14

    Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в Газе

    Внешняя политика
    12:13
    Фото
    Видео

    В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

    Внутренняя политика
    12:11
    Фото

    Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

    Инфраструктура
    12:02

    В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитации

    Здоровье
    11:59

    ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

    Финансы
    11:58

    Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

    В регионе
    11:56

    AZPROMO запускает франчайзинговые проекты для азербайджанских брендов

    Бизнес
    Лента новостей