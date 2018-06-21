Азербайджан ежегодно выделяет 1 млн манатов на стимулирование аграрного страхования

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Сельскохозяйственное страхование имеет большое значение для развития сельского хозяйства в Азербайджане, увеличения его доли в ненефтяном секторе, привлечения инвестиций в аграрный сектор и снижения уровня урбанизации".

Как сообщает Report, об этом заявил специалист Палаты надзора за финансовыми рынками Фирдовси Агаширинов во второй день проведения международной конференции по страхованию в Баку.

По его словам, изучен опыт некоторых развитых стран по этому виду страхования:

"Мы изучили опыт США, Турции, Израиля, Канады и других странах в этой области и решили воспользоваться моделью сельскохозяйственного страхования Tarsim в Турции. В связи с этим подготовлен специальный законопроект об аграрном страховании".

Он отметил, что из госбюджета ежегодно выделяется 1 млн манатов на стимулирование аграрного страхования

Кроме того, по словам представителя Палаты, в прошлом году 4 местные страховые компании собрали 4,3 млн манатов за счет аграрного сектора и направили на выплаты 96% этой суммы.

Напомним, что конференция завершит работу сегодня.