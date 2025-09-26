Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    "Азералюминиум" увеличил чистую прибыль почти в 6 раз

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 10:40
    Азералюминиум увеличил чистую прибыль почти в 6 раз

    Чистая прибыль ООО "Азералюминиум" по итогам 2024 года составила 17,557 млн манатов, что в 5,7 раза больше, чем в 2023 году.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на финансовый отчет компании за 2024 год, доходы от продаж "Азералюминиум" в в прошлом годув составили 249,331 млн манатов (+ 0,8%), себестоимость продаж - 223,314 млн манатов (- 5,3%), общие и административные расходы - 6,525 млн манатов (+ 14,5%), расходы на продажу и распространение - 3,017 млн манатов (- 48,8%), восстановление резервов по ожидаемым кредитным убыткам - 3,744 млн манатов (+ 3,1 раза), прочие доходы - 1,604 млн манатов (- 45,3%), выплаты налога на прибыль - 4,268 млн манатов (+ 3,8 раза).

    Активы "Азералюминиум" по состоянию на 1 января этого года составили 383,734 млн манатов (+ 4,5%).

    Обязательства "Азералюминиум" снизились на 4% до 22,921 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 5,1% до 360,813 млн манатов, в том числе уставный капитал незначительно увеличился до 282,264 млн манатов.

    Напомним, что "Азералюминиум" был зарегистрирован в 2018 году и находится под управлением Азербайджанского инвестиционного холдинга,

    ООО “Азералюминий” алюминий доходы активы финотчетность
    "Azəralüminium"un xalis mənfəəti 6 dəfəyə yaxın artıb
    Azeraluminium's net profit nearly sixtuples y-o-y reaching 17.6M manats

    Последние новости

    11:41
    Фото

    НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынки

    Финансы
    11:40

    В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием Пашиняна

    В регионе
    11:39

    В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениям

    Внутренняя политика
    11:29

    Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемы

    Финансы
    11:28

    В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля

    В регионе
    11:23

    Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры

    Другие
    11:11

    В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:01

    Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной Азии

    Энергетика
    10:59

    Цены на золото повысились перед выходом данных по экономике США

    Финансы
    Лента новостей