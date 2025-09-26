"Азералюминиум" увеличил чистую прибыль почти в 6 раз

Чистая прибыль ООО "Азералюминиум" по итогам 2024 года составила 17,557 млн манатов, что в 5,7 раза больше, чем в 2023 году.

Как сообщает "Report" со ссылкой на финансовый отчет компании за 2024 год, доходы от продаж "Азералюминиум" в в прошлом годув составили 249,331 млн манатов (+ 0,8%), себестоимость продаж - 223,314 млн манатов (- 5,3%), общие и административные расходы - 6,525 млн манатов (+ 14,5%), расходы на продажу и распространение - 3,017 млн манатов (- 48,8%), восстановление резервов по ожидаемым кредитным убыткам - 3,744 млн манатов (+ 3,1 раза), прочие доходы - 1,604 млн манатов (- 45,3%), выплаты налога на прибыль - 4,268 млн манатов (+ 3,8 раза).

Активы "Азералюминиум" по состоянию на 1 января этого года составили 383,734 млн манатов (+ 4,5%).

Обязательства "Азералюминиум" снизились на 4% до 22,921 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 5,1% до 360,813 млн манатов, в том числе уставный капитал незначительно увеличился до 282,264 млн манатов.

Напомним, что "Азералюминиум" был зарегистрирован в 2018 году и находится под управлением Азербайджанского инвестиционного холдинга,