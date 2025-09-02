Азер-Тюрк Банк увеличивает уставной капитал на 27%

ОАО "Азер-Тюрк Банк" планирует увеличить свой уставной капитал еще на 21,5 млн манатов или на 27,2%, до 100,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник в банке.

Увеличение капитала произойдет за счет повышения номинальной стоимости 50 млн акций банка, находящихся в обращении, с 1,58 маната до 2,01 маната.

В настоящее время уставный капитал банка равен 79 млн манатов.

"Азер-Тюрк банк" создан в 1995 году. 51% акций банка принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), 24% - Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, 12,4% - турецкому "Zıraat Bank", 1,1% - "Zıraat Bank International", 6,5% - ОАО "AzRe Перестрахование", а 5% - ОАО "Qala Həyat Sığorta".

Отметим, что SOCAR вошел в акционеры "Азер-Тюрк банк" в июле этого года.