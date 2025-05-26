"Азер-Тюрк Банк": Процедуры по передаче 51% акций SOCAR продолжаются

"Азер-Тюрк Банк": Процедуры по передаче 51% акций SOCAR продолжаются

Процедуры по передаче 51% акций ОАО "Азер-Тюрк Банк" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) еще не завершены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Решение о переходе кредитной организации под контроль SOCAR было принято на очередном общем собрании акционеров, состоявшемся в июле прошлого года.

Напомним, что "Азер-Тюрк Банк" был создан в 1995 году. Его уставный капитал составляет 79 млн манатов. 75% акций банка принадлежат Государственному комитету по имущественным вопросам, 12,4% - турецкому "Zıraat Bank", 1,1% - "Zıraat Bank International", 6,5% - ОАО "AzRe Təkrarsığorta", а 5% - ОАО "Qala Həyat Sığorta".