Azer Turk Bank объявил о кампании для представителей СМИ

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Azer Turk Bank по случаю Дня Национальной Прессы с 22-го июля объявляет о начале кампании "У нас горячая новость!" для представителей СМИ.

Согласно условиям кампании, представителям средств массовой информации будет предоставлена скидка в 1,5% на потребительские кредиты, выдаваемые со сроком более 12 месяцев. Помимо этого, этим лицам со стороны Банка будет предоставлена в подарок дебетовая карта MasterCard Gold со сроком обслуживания в 1 год.

Кампания действительна до 1-го августа.

Валюта Срок До 12 месяцев До 24месяцев До 36месяцев До 48месяцев Текущие условия AZN 19% 23% 25% 27% Условия в рамках кампании 19% 21.50% 23.50% 25.50%

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770945, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.