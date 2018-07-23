Azer Turk Bank объявил о кампании для представителей СМИ

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Azer Turk Bank по случаю Дня Национальной Прессы с 22-го июля объявляет о начале кампании "У нас горячая новость!" для представителей СМИ.
Согласно условиям кампании, представителям средств массовой информации будет предоставлена скидка в 1,5% на потребительские кредиты, выдаваемые со сроком более 12 месяцев. Помимо этого, этим лицам со стороны Банка будет предоставлена в подарок дебетовая карта MasterCard Gold со сроком обслуживания в 1 год.
Кампания действительна до 1-го августа.
|Валюта
|Срок
|До 12 месяцев
|До 24месяцев
|До 36месяцев
|До 48месяцев
|Текущие условия
|AZN
|19%
|23%
|25%
|27%
|Условия в рамках кампании
|19%
|21.50%
|23.50%
|25.50%
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770945, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.
Economic DepartmentАвтор новости
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