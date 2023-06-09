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Азай Гулиев: 90% жилых домов в Азербайджане не охвачены страхованием

Азай Гулиев: 90% жилых домов в Азербайджане не охвачены страхованием В настоящее время 90% жилой и 70% нежилой недвижимости в Азербайджане не охвачены обязательным страхованием. Как сообщает Report, об этом сказал депутат Азай Гулиев на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса. По его словам, в кач
Финансы
9 июня 2023 г. 14:03
Азай Гулиев: 90% жилых домов в Азербайджане не охвачены страхованием

В настоящее время 90% жилой и 70% нежилой недвижимости в Азербайджане не охвачены обязательным страхованием.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Азай Гулиев на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По его словам, в качестве одной из основных причин этому является слабое доверие к страховому рынку на сегодняшний день: "Во-первых, у граждан возникают вопросы по применению гибкого механизма. Сегодня основной задачей Центрального банка и других соответствующих институтов, страховых компаний должно быть укрепление доверия населения. Во-вторых, важным вопросом остается независимая оценка ущерба, нанесенного при наступлении страхового случая".

"Страховые компании отправляют гражданам уведомления о предстоящем штрафе в случае, если не застраховать имущество. Сегодня в стране около 20 страховых компаний. Если все они начнут отправлять подобные уведомления гражданам, то это вызовет серьезные вопросы. Такого права у них нет. На это есть соответствующие государственные структуры", - добавил А.Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Azay Quliyev: “Azərbaycanda yaşayış əmlaklarının 90 %-i sığortadan kənarda qalıb”

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