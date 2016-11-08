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    Азад Джавадов: Недвижимое имущество закрытых банков может быть сдано в аренду

    ADİF готовится выставить на продажу недвижимое имущество 11 коммерческих банков

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) готовится выставить на продажу недвижимое имущество 11 коммерческих банков, ликвидатором которых он является. 

    Об этом заявил Report исполнительный директор ADİF Азад Джавадов.

    По его словам, на следующей неделе состоится заседание Попечительского совета возглавляемой им организации, на котором будет утвержден порядок продажи имущества: "После чего эксперты проведут оценку имущества, и оно будет выставлено на продажу".

    А.Джавадов также не исключил, что если продажа какого-либо имущества затянется, оно будет сдано в аренду: "Фонд заинтересован в том, чтобы имущество приносило доход. Непроданное имущество будет сдаваться в аренду реальным клиентам".

    Напомним, что ADİF является ликвидатором Royalbank, Bank of Azerbaijan, Atrabank, Кавказский банк развития, Texnikabank, Dekabank, Kredobank, Parabank, Zaminbank и Gencebank.

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