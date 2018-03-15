AtaBank будет работать в праздничные дни

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ ОАО AtaBank поздравляет всех соотечественников с праздником Новруз и представляет информацию о рабочем режиме в праздничные дни.

Следующие филиалы Банка будут работать 22, 24 и 25 марта:

• 22, 25 Марта – филиал "Баку" - г. Баку, проспект Нефтчиляр, 67; 09:00 – 18:00 (без перерыва);

• 22, 25 Марта – отделение "Эльмляр" - г. Баку, ул. Бахтияра Вахабзаде, 558-й квартал; 09:00 – 18:00 (без перерыва);

• 22, 24, 25 Марта – отделение "Сахиль" - г. Баку, ул. Пушкина, 9, дверь 1 и 2; 09:00 – 18:00 (без перерыва).

Функционирующее с 1993-го года AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики.