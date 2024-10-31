Ассоциация: В 2024 году рост страхового рынка Азербайджана превысит 10%

Суммарные премии страховых компаний, действующих в Азербайджане, по итогам 2024 года ожидаются на уровне выше 1,4 млрд манатов.

Суммарные премии страховых компаний, действующих в Азербайджане, по итогам 2024 года ожидаются на уровне выше 1,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Эльмар Мирсалаев.

"Это превысит показатель 2023 года более чем на 10%", - сказал он.

Э.Мирсалаев напомнил, что согласно стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026гг и по Национальным приоритетам социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, целевым ориентиром является рост страхового рынка на 10% в год: "Сектор последние два года растет с превышением данного целевого ориентира. В частности, в 2022 году рост рынка составил 15%, в 2023 году - 26%".

Напомним, что в 2023 году 20 страховых компаний в Азербайджане собрали страховых премий на сумму 1 млрд 222,537 млн манатов.