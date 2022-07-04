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ASCO потратило 3,6 млн манатов на дезинфекционные работы

ASCO потратило 3,6 млн манатов на дезинфекционные работы ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в 2020 году взяло 14 127 образцов для теста у сотрудников, в 2021 году - 27 081 образцов.
Финансы
4 июля 2022 г. 11:39
ASCO потратило 3,6 млн манатов на дезинфекционные работы

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в 2020 году взяло 14 127 образцов для теста у сотрудников, в 2021 году - 27 081 образцов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ASCO об устойчивом развитии на 2020-2021 гг.

Согласно отчету, в 2020-2021 гг. ASCO в целом на дезинфекционные работы потратило 3 млн 566 тыс. 520 манатов, из них - 2 млн 089 тыс. 401 манат в 2020 году, 1 млн 477 тыс. 119 манатов – в 2021 году.

В отчете указывается, что в связи с пандемией COVID-19 в целях защиты здоровья сотрудников, наряду с внедрением принципа дистанционной работы, были обеспечены сменный режим работы сотрудников, привлеченных к работе в связи с производственной необходимостью, регулярное получение образцов для ПЦР, в том числе находящихся в плавании работников, регулярная дезинфекция рабочих мест.

Для обеспечения координации этих работ в ASCO создан специальный штаб, для оперативного реагирования на вопросы и обращения, связанные с заболеванием, запущена круглосуточная "горячая линия" и подготовлен план мероприятий по выходу из периода пандемии.

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Версия на английском языке ASCO spends 3.6 million manats for disinfection measures in ships
Версия на азербайджанском языке ASCO gəmilərdəki dezinfeksiya işlərinə 3,6 milyon manat xərcləyib

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