ASCO потратило 3,6 млн манатов на дезинфекционные работы

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в 2020 году взяло 14 127 образцов для теста у сотрудников, в 2021 году - 27 081 образцов.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в 2020 году взяло 14 127 образцов для теста у сотрудников, в 2021 году - 27 081 образцов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ASCO об устойчивом развитии на 2020-2021 гг.

Согласно отчету, в 2020-2021 гг. ASCO в целом на дезинфекционные работы потратило 3 млн 566 тыс. 520 манатов, из них - 2 млн 089 тыс. 401 манат в 2020 году, 1 млн 477 тыс. 119 манатов – в 2021 году.

В отчете указывается, что в связи с пандемией COVID-19 в целях защиты здоровья сотрудников, наряду с внедрением принципа дистанционной работы, были обеспечены сменный режим работы сотрудников, привлеченных к работе в связи с производственной необходимостью, регулярное получение образцов для ПЦР, в том числе находящихся в плавании работников, регулярная дезинфекция рабочих мест.

Для обеспечения координации этих работ в ASCO создан специальный штаб, для оперативного реагирования на вопросы и обращения, связанные с заболеванием, запущена круглосуточная "горячая линия" и подготовлен план мероприятий по выходу из периода пандемии.