АСА: Цифровизация открывает новые возможности перед сектором страхования

10:14

Цифровизация является важным элементом развития страхового рынка, она открывает новые возможности для повышения качества оказываемых услуг.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Ульвия Джаббарова на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По ее словам, страховой рынок Азербайджана динамично развивается: "Утвержденная в прошлом году Центральным банком Азербайджана "Стратегия развития финансового сектора на 2024-2026 годы" крайне важна для страхового сектора. По мере того, как мы, страховщики, будем более тесно сотрудничать с другими участниками финансового рынка - банками, инвестиционными учреждениями и технологическими компаниями, потенциал сектора будет расширяться".

Подчеркивая важность цифровизации страхового сектора, Джаббарова отметила, что этот процесс открывает новые возможности: "Широкое распространение онлайн-страховых услуг, внедрение электронных договоров и развитие автоматизированных решений сделали данный процесс более удобным и доступным для клиентов. В целом, проводимая нами работа направлена именно на повышение удовлетворенности клиентов и создание благоприятных условий для граждан. Среди них можно отметить представление усовершенствованных мобильных приложений и обновленных веб-сайтов, повышение доступности услуг с использованием искусственного интеллекта".