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    Аналитик БФБ: Кредитные ставки с задержкой реагируют на изменения депозитных процентов

    Финансы
    • 22 сентября, 2026
    • 11:50
    Аналитик БФБ: Кредитные ставки с задержкой реагируют на изменения депозитных процентов

    Бакинская фондовая биржа изучит причины запоздалой реакции кредитных ставок на рыночные изменения в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявила аналитик ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Нармин Байрамлы.

    "Кредитные проценты реагируют на изменения депозитных ставок с заметным опозданием. В этом вопросе значительную роль играет позиция физических и институциональных лиц. В предстоящем квартале мы планируем более детально изучить данную проблему. Будет проанализировано влияние рынка капитала на кредитные ставки", - отметила она.

    Помимо этого, представитель биржи подчеркнула, что в операциях репо преимущественно используются государственные ценные бумаги: "Подобная практика распространена и на международном уровне. В репо-сделках предпочтение отдается безрисковым ценным бумагам. В предшествующие периоды преобладание корпоративного сектора в нашей практике объяснялось активным использованием ценных бумаг одного эмитента. Поскольку этот эмитент покинул рынок и прекратил обращаться к репо-операциям, мы зафиксировали снижение показателей по корпоративным ценным бумагам. Однако объем государственных ценных бумаг по-прежнему составляет 14–15 млрд манатов".

    Аналитик добавила, что основная цель репо-операций заключается в обеспечении краткосрочной ликвидности.

    "То есть к репо-сделкам обращаются преимущественно на срок до одной недели. Мы также скорректировали тарифы на репо-операции в целях соответствия международным стандартам. Теперь тарифы дифференцируются в зависимости от срока", - сказала она, добавив, что рынок адаптируется к этим нововведениям.

    "Репо-операции по своей природе должны быть краткосрочными. В целом количество сделок на рынке начало расти. В объемах же значительных изменений не ощущается. Основные перемены проявляются в структуре распределения операций по срокам", - подчеркнула Байрамлы.

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