Али Асадов: Статистика является основным инструментом для оценки развития Азербайджана
Финансы
- 24 сентября, 2025
- 10:44
Статистика является основным инструментом для оценки развития Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на III Международном статистическом форуме в Баку.
Он отметил, что статистика создает основную базу для прогнозирования не только экономики, но и всех других отраслей и аспектов жизни общества.
"Для оценки развития необходимы конкретные статистические данные, цифры и диаграммы. Правительство Азербайджана использует эти данные ежедневно, даже ежечасно", - заявил он.
Премьер добавил, что цифровое развитие, ИТ-технологии и искусственный интеллект делают статистику более точной, гибкой и доступной. Обсуждение новых проектов и подходов на этом форуме внесет вклад в дальнейшее совершенствование отрасли.
Последние новости
12:11
Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии до весны 2026 годаДругие страны
12:09
Спикер парламента Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидовВнешняя политика
12:06
В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта СтанстедДругие страны
12:00
Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукцииВнутренняя политика
11:58
Марко Олави Риссанен: Активное участие СНГ в Программе международных сопоставлений обнадеживаетФинансы
11:52
Кремль: Путин готов встретиться с Зеленским, но лишь после предварительной подготовкиДругие страны
11:48
Песков: Звонок Путина и Трампа могут организовать в любой моментДругие страны
11:43
Глава УМК отметил роль религиозных деятелей во время Второй Карабахской войныРелигия
11:43