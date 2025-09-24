Али Асадов: Статистика является основным инструментом для оценки развития Азербайджана

Статистика является основным инструментом для оценки развития Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на III Международном статистическом форуме в Баку.

Он отметил, что статистика создает основную базу для прогнозирования не только экономики, но и всех других отраслей и аспектов жизни общества.

"Для оценки развития необходимы конкретные статистические данные, цифры и диаграммы. Правительство Азербайджана использует эти данные ежедневно, даже ежечасно", - заявил он.

Премьер добавил, что цифровое развитие, ИТ-технологии и искусственный интеллект делают статистику более точной, гибкой и доступной. Обсуждение новых проектов и подходов на этом форуме внесет вклад в дальнейшее совершенствование отрасли.