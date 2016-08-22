Alfa Insurance может лишиться лицензии

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ ОАО Alfa Insurance получило распоряжение прекратить взимание страховых сборов с клиентов. Об этом сообщил Report исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADİF) Азад Джавадов.

Напомним, что 100%-ным владельцем Alfa Insurance является ОАО Texnikabank, находящийся в процессе ликвидации. Ликвидатором банка является ADİF, вследствие чего страховая компания также перешла под контроль этой структуры.

По словам А.Джавадова, в настоящее время Alfa Insurance занимается исключительно выполнением обязательств: "Из-за банкротства акционера компании мы намеревались продать Alfa Insurance для того, чтобы выполнить обязательства Texnikabank. В связи с подготовкой компании к продаже мы применили мораторий на проведение активных операций с тем, чтобы компания больше не брала на себя обязательства. Однако желающих приобрести Alfa Insurance пока нет, а мы не можем длительное время контролировать деятельность компании. Если не найдется потенциальный инвестор, следующим вариантом может стать лишение лицензии. Решение должна принять Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР). Сейчас мы ждем ее решения. В случае ликвидации лицензии мы выставим активы Alfa Insuranceна на продажу".

ОАО "Инвестиционная компания Kapital Menecment" - 100%-ный владелец Texnikabank продолжает свою деятельность. Джавадов отметил, что компания не имеет долгосрочных обязательств, в связи с чем нет необходимости ограничивать проведение ею операций. Советник председателя Совета директоров ПНФР Руфат Аббасов сообщил Report, что завтра Палата сделает заявление по данному вопросу.