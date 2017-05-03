Активы Палаты надзора за финансовыми рынками достигли почти 9 млн манатов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) обнародовала финансовый отчет за 2016 год.

Как сообщает Report, активы Палаты по состоянию на 1 января этого года составили 8,987 млн манатов. Из них 62,7% или 5,635 млн манатов приходится на долгосрочные активы, 37,3% или 3,352 млн манатов - краткосрочные активы.

Общий капитал Палаты на конец прошлого года составил 8,352 млн манатов, общая сумма обязательств – 635 тыс. манатов. Все обязательства являются краткосрочными.

В 2016 году основные операционные доходы составили 2,222 млн манатов, в том числе стабильные платежи 1,465 млн манатов, сборы - 755 тыс. манатов, прочие доходы - 2 тыс. манатов, основные операционные расходы - 4,536 млн манатов. В результате, чистый операционный убыток составил 2,314 млн манатов.

Палата направила на финансовые затраты 14 тыс. манатов и завершила прошлый год с чистым убытком в 2,328 млн манатов.

Напомним, что ПНФР создана распоряжением президента страны от 3 февраля 2016 года, является юридическим лицом публичного права. Уставный капитал равен 5 млн манатов.