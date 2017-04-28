Активы MİDA составляют 11 млн манатов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ ООО MİDA при подчинении Госагентства жилищного строительства (MİDA) опубликовало финансовый отчет по итогам 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет, на 1 января этого года активы компании составили 10,646 млн манатов. Из них 863 тыс. манатов пришлось на долгосрочные, 9,783 тыс. манатов – краткосрочные активы.

По итогам отчетного периода обязательства MİDA составили 124 тыс. манатов, в том числе долгосрочные обязательства (отложенные налоговые обязательства) - 15 тыс. манатов, текущие обязательства (кредиторские задолженности) - 109 тыс. манатов, общий капитал - 10,522 млн манатов.

В прошлом году операционные доходы составили 14 тыс. манатов, финансовые доходы – 498 тыс. манатов, административные и прочие операционные расходы - 974 тыс. манатов. В конечном итоге, чистый операционный убыток компании составил 462 тыс. манатов.

MİDA, работая без прибыли, перечислил в бюджет 15 тыс. манатов в виде налога на прибыль, завершив прошлый год с чистым убытком в 477 тыс. манатов.

Напомним, что MİDA создан 11 апреля 2016 года, а 17 мая 2016 года зарегистрирован в министерстве юстиции. Его уставный капитал равен 10 млн манатов.