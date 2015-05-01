​Активы Госнефтефонда Азербайджана сократились на 6%

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ За январь-март этого года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 2 028 млн. манатов, бюджетные расходы - 2 335,6 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

За первые 3 месяца текущего года доходы фонда на нефтегазовых контрактах составили 1 938,9 млн. манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 1 936,3 млн. манатов, транзитные доходы - 2,6 млн. манатов.

За отчетный период доходы ГНФАР от управления средствами составили 89,1 млн. манатов. Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 7 488,7 млн. манатов.

Ш.Мовсумов также отметил, что трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2015 год составил 1 941,7 млн. манатов.

В результате, с начала года активы фонда сократились на 5,86% и на 1 апреля 2015 года составили 34 930,5 млн. долларов.