Активы ГНФАР увеличились на 9% в этом году

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь 2017 года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 8 793,4 млн манатов, бюджетные расходы - 6 911,7 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за 9 месяцев доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 7 976,7 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 7 957,8 млн манатов, бонусные выплаты – 2,4 млн манатов, поакровые выплаты – 3,6 млн манатов, транзитные доходы – 12,9 млн манатов, доходы от управления средствами - 816,7 млн манатов. Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 582,4 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет составил 4,3 млрд манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 82,5 млн манатов, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 39,5 млн манатов, проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 17,2 млн манатов. За отчетный период на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" выделено 11,2 млн манатов. Отчисления в Центробанк Азербайджана в целях обеспечения макроэкономической стабильности составили 2 448,3 млн манатов, расходы на управление фондом – 13 млн манатов.

Активы ГНФАР на 1 октября увеличились по сравнению с показателем на начало года (33,147 млрд долларов) на 8,67%, до 36,02 млрд долларов. Активы возросли за счет доходов от управления средствами, а также изменения курса валют, входящих в инвестиционный портфель фонда.