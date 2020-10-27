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Активы Госнефтефонда Азербайджана незначительно сократились

Активы Госнефтефонда Азербайджана незначительно сократились Причиной снижения стало падение цен на нефть на фоне спада мировой экономики в результате последствий пандемии коронавируса
Финансы
27 октября 2020 г. 12:59
Активы Госнефтефонда Азербайджана незначительно сократились

В январе-сентябре 2020 года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 6 млрд 593,1 млн манатов, а расходы - 9 млрд 046,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Нефтяной фонд.

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 6 млрд 235,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 5 млрд 445,5 млн манатов, бонусные выплаты - 767,8 млн манатов, поакровые выплаты – 6,8 млн манатов, транзитные доходы – 15 млн манатов. ГНФАР заработал на управлении средствами 358 млн манатов.

Внебюджетные расходы фонда из-за изменения курса валют составили 2 млрд 394 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2020 год составил 8 млрд 852,5 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 178,5 млн манатов, “Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы” – 0,4 млн манатов. А расходы, связанные с управлением Госнефтефонда, составили 14,9 млн манатов.

Активы ГНФАР сократились по сравнению с началом года на 0,1% и на 1 октября составили 43 млрд 288,6 млн долларов США. Причиной снижения активов стало падение цен на нефть на фоне спада мировой экономики в результате последствий пандемии коронавируса (COVID-19), превышения бюджетных расходов над доходами.

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