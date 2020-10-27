Активы банковского сектора Азербайджана сократились на 2%

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана выросли в 2,4 раза и составили 384,8 млн манатов

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 октября этого года составили 30 619 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,4% меньше, чем на1 октября прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 13 169 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 6,3%, доля кредитов в активах увеличилась с 39,5% до 43%.

За отчетный период обязательства банковского сектора сократились на 2,55% и достигли 25 994,6 млн манатов, в том числе депозитный портфель на 3,4% - до 19 377,4 млн манатов. Из них 7 716 млн манатов - депозиты физических лиц, 11 661,4 млн - юридических лиц. За год средства населения в банках сократились на 9,1%, а средства компаний выросли на 0,8%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана выросли в 2,4 раза и составили 384,8 млн манатов.

Балансовый капитал сектора сократился на 1,4% и составил 4 624,4 млн манатов.