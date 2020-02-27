​Активы Госнефтефонда увеличились на 12,5%

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на начало 2019 года составили 38,5 млрд долларов США, по состоянию на 1 января текущего года объем активов увеличился на 12,5% - до 43,3 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сообщил исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Как вы знаете, в бюджет фонда на 2019 год заложена среднегодовая цена экспорта нефти в размере 60 долларов. На международных рынках цены на нефть были выше этого показателя, а средневзвешенная цена продажи составила 64 доллара. Это, в свою очередь, создало благоприятные условия для эффективного выполнения функций ГНФАР и роста валютных резервов", - сказал Мамедов.

По его словам, в 2019 году бюджетные доходы ГНФАР составили 19 млрд манатов, бюджетные расходы - 11,6 млрд манатов: "Доходы фонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 15,4 млрд манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 14,6 млрд манатов, бонусные выплаты - 766,4 млн манатов, поакровые выплаты – 4,7 млн манатов, транзитные доходы – 18,9 млн манатов.

ГНФАР заработал на управлении средствами 3,6 млрд манатов, что равно 19,1% общих доходов. Таким образом, общая годовая доходность инвестиционного портфеля составила 5,3%.

Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 731,7 млн манатов.

"Трансферт в государственный бюджет составил 11,4 млрд манатов, на улучшение жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 200 млн манатов, связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 24,3 млн манатов", - добавил исполнительный директор ГНФАР.