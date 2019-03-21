Акрам Гасанов: Непринудительный характер "Правил ответственного кредитования" может привести к проблемам

"Проблемные кредиты банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане сформировались в основном за счёт займов, выданных до и после первой девальвации маната [в феврале 2015 года]. С выплатой кредитов, выданных после второй девальвации [в декабре 2015 года], проблем не так много".

Об этом сказал Report эксперт в банковской сфере Акрам Гасанов.

"И это связано с тем, что Палата по надзору за финансовыми рынками в качестве первого шага в апреле 2016 года приняла "Правила ответственного кредитования". Таким образом, были введены ограничения на кредитование населения в иностранной валюте, и теперь при выдаче кредита учитываются ежемесячный доход, прожиточный минимум граждан. В конечном итоге, было предотвращено возникновение проблемных кредитов в стране.

Эксперт в банковской сфере Акрам Гасанов Правила ответственного кредитования" носят только рекомендательный характер.

Однако эти правила не были приняты в качестве нормативного акта Палаты, то есть они не прошли регистрацию в министерстве юстиции и не были включены в Государственный реестр правовых актов. Поэтому данные правила не носят принудительного характера, а лишь рекомендательный. Если завтра какой-либо банк или НБКО не будут соблюдать эти правила, наказать их будет невозможно. Даже когда меня спрашивают мои знакомые в банках, я говорю им, что эти правила не являются обязательными и никто не может наказать вас за их несоблюдение. Возможно, какие-то банки не придерживаются этих правил, что может привести к проблемам в будущем", - считает эксперт.