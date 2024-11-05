Акции Trump Media растут на 15% на бирже Nasdaq

Котировки акций компании Trump Media кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа растут на 15% на электронной бирже Nasdaq.

Котировки акций компании Trump Media кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа растут на 15% на электронной бирже Nasdaq.

Как передает Report, по данным на 22:15 по бакинскому времени акции Trump Media & Technology Group Corp, владеющей социальной сетью Truth Social, росли на 14,44%, до 39,3 доллара за акцию.

К 22:25 рост ускорился и цена достигла 39,57 доллара за акцию (+15,23%).

Отметим, что сегодня в США проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представитель демократов Камала Харрис.