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Акции китайского конкурента TikTok выросли на 200% в ходе IPO

Акции китайского конкурента TikTok выросли на 200% в ходе IPO Привлеченная сервисом сумма может вырасти до 6 млрд доллара США
Финансы
5 февраля 2021 г. 13:56
Акции китайского конкурента TikTok выросли на 200% в ходе IPO

Акции китайского сервиса коротких видео Kuaishou Technology — конкурента TikTok и второго по величине аудитории сервиса коротких видео в стране — выросли почти на 200% утром в пятницу, первый день торгов на Гонконгской фондовой бирже.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", тем самым общая стоимость компании оценивается в 1,43 трлн гонконгских долларов (182,8 млрд долларов США). Позже цена акций несколько снизилась, однако они все еще торгуются на 160% дороже изначальной цены на IPO.

В ходе IPO сервис привлек 41,3 млрд гонконгских долларов (5,4 млрд доллара США). Если Kuaishou выпустит дополнительные акции — по условиям размещения у нее есть опцион на допэмиссию в случае высокого спроса на акции,— то привлеченная сумма вырастет до 6 млрд доллара США. По данным Eikon Refinitiv, это крупнейшее технологическое IPO в мире с момента размещения Uber в мае 2019 года.

Сервис Kuaishou был создан в 2011 году, сейчас у него более 481 млн ежемесячно активных пользователей. Компания остается в основном убыточной — за первые девять месяцев 2020 года ее убыток составил 7,2 млрд юаней (1,1 млрд доллара США), хотя ранее она периодически выходила на небольшую прибыль.

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