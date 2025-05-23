Акции Apple за 10 минут упали на 4% после угроз Трампа ввести пошлины

Акции технологической компании Apple за десять минут обвалились на 4% после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, если корпорация не перенесет производство в Соединенные Штаты.

Акции технологической компании Apple за десять минут обвалились на 4% после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, если корпорация не перенесет производство в Соединенные Штаты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Согласно графику, котировки Apple опустились с $201 до менее чем $193 менее чем за 10 минут. Движение произошло в ходе электронных торгов в первой половине дня.

Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что проинформировал гендиректора Apple Тима Кука о необходимости переноса производства iPhone в США. Он подчеркнул, что устройства, продаваемые на американском рынке, должны "производиться и собираться в США", а не в Индии или других странах. В противном случае, Apple должна будет "уплатить Соединенным Штатам пошлину в размере не менее 25%".

В настоящее время на Индию приходится около 18% мирового производства iPhone. Доля Китая в их выпуске составляет более 75%. По данным агентства Bloomberg, в 2024-2025 финансовом году (окончился в марте) Apple произвела смартфоны iPhone в Индии на общую сумму $14 млрд, что составляет около 14% от общего объема ее производства.