Айдын Алиев прокомментировал вопрос о возможном слиянии ГТК с министерством налогов

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев прокомментировал распространяемые слухи о возможном слиянии ГТК с министерством налогов.

Как сообщает Report, этот вопрос должен быть проанализирован в правительстве, после чего будет принято решение, отметил А.Алиев.

"Во многих странах таможенные органы независимы, а в некоторых входят в состав иной структуры. Таможенники являются солдатами этой страны – мы будем исполнять любое принятое решение", - сказал председатель ГТК.