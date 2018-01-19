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    Айдын Алиев прокомментировал вопрос о возможном слиянии ГТК с министерством налогов

    Председатель ГТК: Этот вопрос должен быть проанализирован в правительстве© Report

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев прокомментировал распространяемые слухи о возможном слиянии ГТК с министерством налогов.

    Как сообщает Report, этот вопрос должен быть проанализирован в правительстве, после чего будет принято решение, отметил А.Алиев.

    "Во многих странах таможенные органы независимы, а в некоторых входят в состав иной структуры. Таможенники являются солдатами этой страны – мы будем исполнять любое принятое решение", - сказал председатель ГТК.

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