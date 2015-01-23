​Агентство Moody’s присвоило банку ВТБ (Азербайджан) долгосрочный рейтинг

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody’s впервые присвоило банку ВТБ (Азербайджан) долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3. Как сообщает Report, об этом отмечается в распространенной банком информации.

Отмечается, что рейтинг автономной финансовой стабильности (BSFR) банку присвоен на уровне "E+", соответствующем базовой оценке кредитоспособности на уровне "b2". Прогноз по рейтингу стабильный.

Moody’s указало, что при присвоении долгосрочного рейтинга и рейтинга BSFR агентство учитывало вероятность поддержки со стороны материнского банка и тесную интеграцию с группой ВТБ, что приносит пользу с точки зрения операционной, капитальной и финансовой поддержки.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Юрий Яковлев заявил: "На сегодняшний день банк ВТБ (Азербайджан) является одним из самых надежных и стабильных банков в республике. Устойчивость и надежность ВТБ (Азербайджан) обеспечивается участием в капитале банка ведущей российской финансовой группы ВТБ, где главным акционером является российское государство, выступающее гарантом по всем обязательствам. К тому же, одним из крупных акционеров банка ВТБ с 2013 года стал Государственный нефтяной фонд Азербайджана, что также является подтверждением его высокого статуса. Помимо этого, 49% акций банка ВТБ (Азербайджан) принадлежат влиятельному местному холдингу "АТА Холдинг", который участвует в различных направлениях деятельности банка и поддерживает его".

В информации отмечается, что банк ВТБ (Азербайджан) демонстрирует активный рост бизнеса. Так, банк намерен в течение трех лет в среднем на 60% увеличить темп роста кредитного портфеля, а также войти в пятерку ведущих банков страны. Банк ВТБ (Азербайджан) намерен сохранить баланс между розничным и корпоративным бизнесом. Банк является рентабельным с 2012 года и безубыточным с 2013 года. Показатель ROA на конец третьего квартала 2014 года составил 3,7% , показатель ROE – 18,6%.