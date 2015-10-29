​Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг SOCAR - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Как сообщает Report, агентство присвоило SOCAR долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) "BBB-", краткосрочный - "F3", необеспеченный рейтинг - "BBB-". Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "стабильный".

Агентство отметило, что кредитный рейтинг SOCAR равен суверенному рейтингу Азербайджана. По прошлогодней информации, SOCAR - среднестатистическая компания, в которой среднесуточная добыча углеводородов составляет 253 тыс. баррелей.

SOCAR контролирует единственного производителя химической продукции Турции - Petkim Holding и реализует строительство нефтеперерабатывающего завод Star с производственной мощностью 10 млн. тонн в год.

Fitch прогнозирует повышение коэффициента Leverec SOCAR с 1,9 в 2014 году до 2,9 в 2015 году.

***

По информации агентства, рейтинг SOCAR приравнивается к суверенному рейтингу Азербайджана вследствие того, что компания защищает интересы страны и является ее стратегическим нефтегазовым экспортером. По решению президента Азербайджана в 2014 году для реализации проекта "Южный газовый коридор" создана компания - оператор, в которой 49% принадлежит SOCAR. Основной задачей компании является разработка и развитие месторождения "Шахдениз", расширение Южного газового коридора, реализация проектов TANAP и TAP.

По информации Fitch, финансирование Южного газового коридора осуществляется за счет вложений Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ). Это предполагает финансирование проекта, в основном, за счет ресурсов государства. Агентство отмечает, что поддержка созданной для реализации ЮГК компании со стороны государства окажет положительное влияние на рейтинг SOCAR в будущем.

По мнению экспертов агентства, SOCAR подписал соглашение на привлечение средств в объеме 3,3 млрд. долларов для финансирования строительства нефтеперерабатывающего завод Star, стоимость которого оценивается в 5,7 млрд. долларов. Соглашение подписано сроком на 15-18 лет, где первые 4 года являются льготным периодом. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Он будет обеспечивать рынок Турции, в основном, дизельным топливом и бензином. SOCAR в 2015 году направил на строительство Star средства от продажи облигаций на сумму 750 млн. долларов.

Fitch отмечает, что Petkim и Star - высокодоходные проекты, благодаря чему SOCAR сможет с легкостью управлять своими задолженностями.