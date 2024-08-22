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AFBİA: Отсутствие инструментов на рынке капитала снижает интерес инвесторов

AFBİA: Отсутствие инструментов на рынке капитала снижает интерес инвесторов Отсутствие инструментов для инвестирования на рынке капитала Азербайджана снижает интерес потенциальных инвесторов к данному сектору.
Финансы
22 августа 2024 г. 15:29
AFBİA: Отсутствие инструментов на рынке капитала снижает интерес инвесторов

Отсутствие инструментов для инвестирования на рынке капитала Азербайджана снижает интерес потенциальных инвесторов к данному сектору.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор ОО "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" (AFBIA) Мурад Яхьяев.

"Ассоциация ведет обсуждения с Центральным банком Азербайджана (ЦБА) относительно выхода иностранных компаний на рынок капитала Азербайджана. В настоящее время негативного отношения к данному вопросу нет. Сегодня главной проблемой является нехватка инструментов. Увеличение количества инструментов на рынке капитала повысит интерес инвесторов", - отметил он.

Представитель AFBİA также добавил, что в настоящее время Бакинская фондовая биржа (БФБ) предпринимает ряд мер в данном направлении: "Планируется включить в листинг БФБ ценные бумаги других бирж или наоборот. Также рассматривается законодательство, планируются изменения, связанные со стимулированием и облегчением процессов. Нет никаких препятствий для выхода иностранных компаний на азербайджанский рынок капитала".

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Версия на азербайджанском языке AFBİA: Kapital bazarında alət qıtlığı investorların marağının qarşısını alır

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