    AFBİA: Эмиссии международных организаций в манатах удешевят внутренние заимствования

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 14:05
    AFBİA: Эмиссии международных организаций в манатах удешевят внутренние заимствования

    Эмиссия облигаций в манатах международными финансовыми организациями приведет к удешевлению внутренних заимствований.

    Как сообщает Report, об этом заявил член правления Ассоциации участников фондового рынка Азербайджана (AFBİA) Талят Калаев на Азербайджанском форуме по фиксированному доходу в Баку.

    По его словам, если международные структуры начнут выпуск облигаций, это задаст новые стандарты для рынка, на которые будут опираться местные эмитенты: "Это позволит выпускать новые облигации под более низкие проценты, тем самым снижая расходы на финансирование".

    Калаев отметил, что участие таких организаций, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), серьезно поддержит развитие рынка капитала, в частности, рынка облигаций. Ранее международные институты уже выпускали облигации в манатах, и они в основном привлекали иностранных инвесторов. Поэтому размещение бумаг от международных структур с высоким кредитным рейтингом ("ААА") может в короткие сроки привлечь на рынок новых зарубежных игроков.

    Эксперт добавил, что выпуск облигаций международными организациями повышает доверие к локальному рынку: "Это позволит новым местным инвесторам поверить в инфраструктуру и заинтересоваться местными облигациями".

    Лента новостей