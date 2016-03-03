​ADIF: Заложенные под кредит вклады также попадают под страхование

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Все размещенные в банках Азербайджана манатные вклады будут защищены. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов: "Однако если процентная ставка старых долларовых вкладов выше 3%, будет застрахована часть вклада до 30 тыс. манатов".

А.Джавадов отметил, что со 2 марта вклады в иностранной валюте с процентной ставкой выше 3% не будут страховаться: "Из закона исключены две статьи. По старому закону, вклады блокировались из-за кредитного долга и переходили в разряд незащищенных. Согласно нынешним условиям, если произойдет страховой случай, часть вкладов имеющих кредитные задолженности вкладчиков будет направлена на погашение кредита, остальная часть будет возвращена вкладчику".