ADIF прокомментировал продажу имущества Texnikabank без согласия Кредиторского комитета

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) прокомментировал обвинения в свой адрес по поводу продажи имеющихся на балансе ОАО Texnikabank 10 единиц инкассаторских автотранспортных средств без создания Кредиторского комитета.

Как заявил Report исполнительный директор фонда Азад Джавадов, в законодательстве нет пункта о продаже имущества ликвидируемого банка исключительно с согласия Кредиторского комитета.

“Нам принадлежит инициатива формирования Кредиторского комитета в закрытых банках с целью обеспечения прозрачности. До этого продано имущество ОАО Royal Bank, в банке тогда не было Кредиторского комитета. В любом случае мы продаем имущество банков на аукционах, и процесс полностью прозрачен. Кредиторы будут проинформированы о вырученной сумме. Пока мы не можем учредить Кредиторский комитет, так как суд не утвердил план ликвидации Texnikabank”, - сказал Джавадов.

Напомним, что данные обвинения выдвинул в отношении ADIF правовед, председатель Кредиторского комитета Bank Standard Акрам Гасанов.