AccessBank продолжает розыгрыш призов

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Клиенты ОАО AccessBank, до 20 августа произведшие оплату посредством платежной карты Mastercard, автоматически становятся участниками лотереи "Это лето улыбнется вам!".

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, если общая сумма оплат в сумме составит 20 манат, это даст 1 шанс на выигрыш в лотерее. Чем больше платежей посредством карты, тем больше шансов на выигрыш.

Во втором тираже, который состоится 30 августа, будут разыграны поездка в Анталью на двоих, 2 смартфона Apple iPhone 7 и 4 планшета Samsung Galaxy. Напомним, что 7 счастливых победителей ранее проведенного 1-го тиража уже получили призы. У каждого из этих победителей было разное количество шансов, а поездку в Анталью выиграл участник, имевший наименьшее количество шансов.

"Если хотите стать одним из 7 счастливчиков, которые выиграют призы 30 августа, не откладывая закажите платежную карточку Mastercard в AccessBank и осуществляйте как можно больше оплат, чтобы это лето напоследок улыбнулось и вам", - говорится в сообщении банка.

Подробную информацию об условиях лотереи можно получить, посетив официальную интернет-страницу банка, страницы Facebook и Twitter, а также позвонив в информационный центр по номеру 151.