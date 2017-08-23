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    AccessBank предлагает выгодные кредиты для представителей различных профессий

    Максимальная сумма кредита – 20 тыс. манатов, срок погашения – 24 месяца

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ ЗАО AccessBank предлагает кредиты в манатах представителям различных профессий. 

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении банка.

    Максимальная сумма кредита – 20 тыс. манатов, срок погашения – 24 месяца.

    Согласно условиям кредита, учителя, врачи, военнослужащие, сотрудники полиции, госслужащие, сотрудники частных предприятий, обратившись в любой филиал AccessBank, могут получить кредиты на бóльшую сумму и на бóльший срок.

    Отметим, что клиенты AccessBank могут погашать кредиты быстро, удобно в почтовых отделениях, платежных терминалах MilliÖn, терминалах CASH-in AccessBank и посредством системы онлайн-банкинга myAccess.

    Подробную информацию можно получить на официальной интернет-странице юанка, страницах facebook и twitter или в колл-центре 151.

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