AccessBank предлагает выгодные кредиты для представителей различных профессий

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ ЗАО AccessBank предлагает кредиты в манатах представителям различных профессий.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении банка.

Максимальная сумма кредита – 20 тыс. манатов, срок погашения – 24 месяца.

Согласно условиям кредита, учителя, врачи, военнослужащие, сотрудники полиции, госслужащие, сотрудники частных предприятий, обратившись в любой филиал AccessBank, могут получить кредиты на бóльшую сумму и на бóльший срок.

Отметим, что клиенты AccessBank могут погашать кредиты быстро, удобно в почтовых отделениях, платежных терминалах MilliÖn, терминалах CASH-in AccessBank и посредством системы онлайн-банкинга myAccess.

Подробную информацию можно получить на официальной интернет-странице юанка, страницах facebook и twitter или в колл-центре 151.