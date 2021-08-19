АБР впервые выделил кредит сельхозпредпринимателям Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) и ООО "Аврора" подписали кредитное соглашение на сумму 5,9 млн долларов США для поддержки деятельности работников, фермеров и розничных продавцов в период пандемии коронавируса (COVID-19)

Азиатский банк развития (АБР) и ООО "Аврора" подписали кредитное соглашение на сумму 5,9 млн долларов США для поддержки рабочих, фермеров и розничных продавцов в период пандемии коронавируса (COVID-19) и создания безопасной цепочки поставок продуктов питания в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР.

Согласно информации, это первый кредит АБР, предоставленный агробизнесу, задействованному в частном секторе в Азербайджане.

Данный кредит поможет поддержать деятельность компании и принесет пользу почти 3 тыс. сотрудникам, 1,5 тыс. фермерам и сельскохозяйственным рабочим и 12 тыс. семейных сельских магазинов. Финансирование также поможет Avrora производить и поставлять основные пшеничные и молочные продукты среди более чем 2 миллионов человек.

«COVID-19 серьезно нарушил цепочки поставок продуктов питания, снизив доходы розничных торговцев и фермеров и поставив под угрозу производство и поставки продуктов питания», — сказала Сюзанна Габури, генеральный директор АБР по операциям в частном секторе.

«Крупные продовольственные компании, такие как Avrora, играют центральную роль в обеспечении поставок продуктов питания и товаров первой необходимости, тем самым смягчая воздействие пандемии как на занятость, так и на продовольственную безопасность».

Отметим, что Азиатский банк развития был создан в 1966 году. Акционерами банка являются 68 стран, из них 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.